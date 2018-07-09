Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Restore Edilen Otomobilini İnceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Restore Edilen Otomobilini İnceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan restorasyon çalışmasının ardından Anıtkabir Müzesi’nde yerini alan Mustafa Kemal Atatürk’ün zırhlı otomobilini inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Restore Edilen Otomobilini İnceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan restorasyon çalışmasının ardından Anıtkabir Müzesi'nde yerini alan Mustafa Kemal Atatürk'ün zırhlı otomobilini inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz günlerde Anıtkabir görevlilerine teslim edilen ve Anıtkabir Müzesi'nde yerini alan Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 model Lincoln marka zırhlı otomobilini inceledi. - ANKARA

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