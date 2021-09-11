Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim AKM'de incelemelerde bulundu - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim AKM'de incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MUSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra Taksim'e geçti. Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Erdoğan, burada incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren incelemelerinin ardından Taksim'den ayrıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim AKM'de incelemelerde bulundu

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim AKM'de incelemelerde bulundu

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim AKM'de incelemelerde bulundu

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim AKM'de incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

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Haber: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim AKM'de incelemelerde bulundu - Haberler
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