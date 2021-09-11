Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim AKM'de incelemelerde bulundu
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan MUSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra Taksim'e geçti. Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Erdoğan, burada incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren incelemelerinin ardından Taksim'den ayrıldı. - İSTANBUL