Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi

09.09.2019 15:33

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Erdoğan okulu gezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan okuldan çıkınca bahçede toplanan vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.- İstanbul