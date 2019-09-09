Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi

09.09.2019 15:28

Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Erdoğan okulu gezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan okuldan çıkınca bahçede toplanan vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi

Erdoğan'ın okula girmesi

Erdoğan'ın okuldan çıkması

Vatandaşlarla sohbet etmesi

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Kaynak: DHA