Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz.
21.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık."
Kaynak: AA