Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz.

21.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle 'da hizmete açtık."

Kaynak: AA
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