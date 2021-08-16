Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670...
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670... - Haberler
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