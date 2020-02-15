15.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslolan şey, 1 milyona yakın İdlib halkının bugün bizim sınırlarımıza doğru hareket halinde olması. Biz zaten 3,5-4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Bu 1 milyonu da kabul etme durumuz maalesef yok."

Kaynak: AA