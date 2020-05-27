Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma'...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
27.05.2020 23:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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