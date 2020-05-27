Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma'...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız."
27.05.2020 23:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız."
Kaynak: AA