Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma'... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız." Kaynak: AA