Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi.
27.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi."
Kaynak: AA