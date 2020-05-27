Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi." Kaynak: AA