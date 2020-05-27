Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
27.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi."

Kaynak: AA

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