Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan. Bu hastalıklı zihniyete göre, CHP'ye oy...
27.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan. Bu hastalıklı zihniyete göre, CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur, şeref, namus sahibi olma hakkına da sahip değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan. Bu hastalıklı zihniyete göre, CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur, şeref, namus sahibi olma hakkına da sahip değildir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman