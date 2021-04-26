Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır"

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osmanlı Devleti'nin 24 Nisan'da yaptığı tutuklamaların ardından 27 Mayıs'ta 'Sevk ve İskan Kanunu' çıkartılmış, 1 Haziran'da da uygulamasına geçilmiştir. Yapılan işlem, muhtemel bir tehdide veya tehlikeye değil, bilfiil yürüyen isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınmış bir tedbirdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 sadece Osmanlı'nın savaş halinde bulunduğu ülkelerle bir olup aleyhine faaliyet yürüten örgütleri kapatıp, 235 yöneticisini tutukladığı gündür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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