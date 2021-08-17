Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu