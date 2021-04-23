Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca bayrak direğinde 1000 metrekarelik bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca bayrak direğinde 1000 metrekarelik bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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