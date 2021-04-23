Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca bayrak direğinde 1000 metrekarelik bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca bayrak direğinde 1000 metrekarelik bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı