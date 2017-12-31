Cumhurbaşkanı Erdoğan, Askerlere Hitaben, "Silahlı Kuvvetlerimiz Gerek Elde Ettiği Teknolojik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere hitaben, "Silahlı Kuvvetlerimiz gerek elde ettiği teknolojik imkanlarla, gerekse sizdeki bu güçlü imanla, inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu olmanın da her türlü uygulamalarıyla destanını yazacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere hitaben, "Silahlı Kuvvetlerimiz gerek elde ettiği teknolojik imkanlarla, gerekse sizdeki bu güçlü imanla, inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu olmanın da her türlü uygulamalarıyla destanını yazacaktır." dedi.