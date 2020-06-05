Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Askerimiz) Son birkaç gün içerisinde Libya'da Libyalı kardeşleriyle...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
05.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:39
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Askerimiz) Son birkaç gün içerisinde Libya'da Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede hedeflenen planlara doğru yürüyor."
Kaynak: AA