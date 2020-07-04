Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asker uğurlama törenleri) Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asker uğurlama törenleri) Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asker uğurlama törenleri) Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün." Kaynak: AA