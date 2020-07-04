Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Valime söyledim... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Valime söyledim İstanbul'da asla buna müsaade etmeyeceksiniz" "Aldığımız tedbirler ile salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık" "İstanbul'un depreme en dayanıklı tesislerinden biri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Valime söyledim İstanbul'da asla buna müsaade etmeyeceksiniz" "Aldığımız tedbirler ile salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık" "İstanbul'un depreme en dayanıklı tesislerinden biri olmuştur" "Senede 100 bin ameliyat yapılmasını ön görüyoruz" "Sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı" "Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır" Kaynak: İHA