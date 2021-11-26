Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat'a gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak için 27- 28 Kasım'da Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un davetine icabetle, hem resmi ziyarette bulunmak hem Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak amacıyla 27-28 Kasım'da Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gideceği belirtildi. 27 Kasım'da icra edilecek Resmi ziyaret kapsamında Türkiye- Türkmenistan ilişkilerinin gözden geçirileceği belirtilen açıklamada, "İki ülke arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.

"Zirve çerçevesinde, kurucu üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Kovid- 19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Teşkilat Dönem Başkanlığı'nı Türkmenistan Devlet Başkanı'na devredeceğiz. Zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de söz konusudur.

Haber : ANKARA,

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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