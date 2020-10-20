Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden, bugün, ne yazık ki feryatlar...
20.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden, bugün, ne yazık ki feryatlar yükseliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden, bugün, ne yazık ki feryatlar yükseliyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız