Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır.
14.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır."
Kaynak: AA