Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır." Kaynak: AA