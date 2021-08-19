Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama oranı düşük iller) Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama oranı düşük iller) Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Aşılama oranı düşük iller) Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama oranı düşük iller) Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama oranı düşük iller) Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama oranı düşük iller) Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında... - Haberler
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