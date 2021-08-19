Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama oranı düşük iller) Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama oranı düşük iller) Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama oranı düşük iller) Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan