Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin.