Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin."
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin.
Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş "AK Parti burada yok" demesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu