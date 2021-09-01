Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan