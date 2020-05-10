Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşık olduğunuz zaman dağ falan dayanmıyor, aynı şekilde 70 metre yerin...
10.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşık olduğunuz zaman dağ falan dayanmıyor, aynı şekilde 70 metre yerin altında bütün bu tünelleri TBM'lerle delerek maksadımıza maksudumuza ulaşıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşık olduğunuz zaman dağ falan dayanmıyor, aynı şekilde 70 metre yerin altında bütün bu tünelleri TBM'lerle delerek maksadımıza maksudumuza ulaşıyoruz."
Kaynak: AA