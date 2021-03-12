Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı ve ilaç, adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı ve ilaç, adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük...

12.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı ve ilaç, adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük ekonomilerin istikrar kazanamayacağı ortadadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı ve ilaç, adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük ekonomilerin istikrar kazanamayacağı ortadadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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