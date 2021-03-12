Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı ve ilaç, adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük...
12.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı ve ilaç, adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük ekonomilerin istikrar kazanamayacağı ortadadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı ve ilaç, adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük ekonomilerin istikrar kazanamayacağı ortadadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel