Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşı) Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşı) Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor.
Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş "AK Parti burada yok" demesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşı) Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel