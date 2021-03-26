Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşı) Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aşı) Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor.