Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak" -"Aşı için ilk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki aydan itibaren aşının uygulanmasına başlanacak"