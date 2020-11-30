Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak"

30.11.2020 20:08 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak" -"Aşı için ilk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki aydan itibaren aşının uygulanmasına başlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak"

-"Aşı için ilk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki aydan itibaren aşının uygulanmasına başlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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