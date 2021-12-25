Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir...
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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