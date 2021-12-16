Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat...

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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