Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücreti, kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücreti, kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücreti, kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet