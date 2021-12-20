Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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