Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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