Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler.

20.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." - ANKARA

Kaynak: İHA
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