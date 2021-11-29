Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Alt gelir grupları başta olmak üzere tüm kesimlerin şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz.
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Alt gelir grupları başta olmak üzere tüm kesimlerin şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Alt gelir grupları başta olmak üzere tüm kesimlerin şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz"
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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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