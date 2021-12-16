Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır (2)

'TÜRK LİRAMIZI YEDİRMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların belirlenen asgari ücretten çok daha fazlasını hak ettiğini belirterek, "Çalışan olmadan tabii ki işveren de olmaz, işveren olmadan bu sefer de çalışan olmaz. Hepsi birbirinin adeta mütemmimi. Dolayısıyla bu mütemmim cüzler bu ülkenin kalkınması noktasında, devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayandığımız iki önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli ve bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok işte geçmişte, 'dolar şuydu ve doların olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda da asgari ücreti tespit etmek gerekir' gibi yaklaşımlar bir defa bu ülkenin şu andaki çalışan- işveren noktadaki istismarından başka bir şey değildir. Onlara sormak lazım; sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası'nın olduğu bir ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları, avro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Şu andaki bazı sıkıntılar var, bu sıkıntıları da evvelallah en kısa zamanda aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bocaladığını belirten Erdoğan, "Biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Aynı şekilde tüm bu ülkeler ne yapacağını bilemez şekilde yalpalarken, biz hedeflerimize kilitlenmiş olarak ilerliyorsak zafere yakınız demektir. Asgari ücreti işte bu anlayışla belirledik. Asgari ücretin işveren üzerindeki yükünü işte bu anlayışla düşürdük. Bir kez daha yeni asgari ücretin çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Ekonomi Haberleri

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