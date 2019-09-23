Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur" - NEW
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuklarla fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
23.09.2019 01:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuklarla fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
Kaynak: AA