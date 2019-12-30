30.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız."

Kaynak: AA