Cumhurbaşkanı erdoğan artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir türkiye var -1

05.12.2019 02:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 02:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan Artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir Türkiye var

İngiltere, (DHA)- NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, 'Bugün, 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Üzerinde rahatça oyun oynanan değil, bölgesinde oyun kuran, oyunbozan kararlı bir Türkiye var. Milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan cömert bir ülke var' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, Bugün, 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Üzerinde rahatça oyun oynanan değil, bölgesinde oyun kuran, oyunbozan kararlı bir Türkiye var. Milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan cömert bir ülke var? dedi.

'SURİYE TOPRAKLARINDA GÖZÜ OLANLAR LÜTFEN ORAYI TERK ETSİNLER'

Türkiye'nin kendi güvenliği için kimseden icazet almadan operasyon yaptığını vurgulayan Erdoğan, Artık, kendi güvenliği için kimsenin icazetini almadan operasyon düzenleyen bir Türkiye var. Herkes bize akıl veriyor. Bize, 'Sizin Suriye'de ne işiniz var, Suriye'den ne zaman çıkacaksınız' diyorlar. Bizim onlara verdiğimiz tek bir cevap var 'Sizin Suriye'de ne işiniz var Suriye'ye sınırınız var mı Yok. Peki, ne işiniz var' 10 bin kilometreden oraya geliyorsunuz. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Biz şehitler veriyoruz, yaralılar veriyoruz. Biz oradayız, bütün teröristler temizlenen kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsin. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil yurt dışında yaşayan 6 buçuk milyon vatandaşın hakkını savunan diplomasisi güçlü bir Türkiye'yiz. Bütün bunlar Türkiye'nin kendine güvendiğinin, kendine inandığının ve uzun yıllar sonra potansiyelini gerçekleştirdiğinin göstergesidir. Bu başarı hepimizindir? ifadelerini kullandı.

'TERÖR BİZİM 40 YILLIK KONUMUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 40 yıldır teröre çok fazla kurban verdiğinin altınız çizerek şu ifadeleri kullandı 'Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler hedeflerine ulaşamamanın hezimetini yaşıyor. Terör bizim 40 yıllık konumuz. 40 yılda teröre çok kurban verdik. Terörle mücadelede bize akıl verenlere biz sadece 'aklınızı kendinize saklayın' diyoruz. Ülkemiz hem kendi bekasını hem de bölgesinin istikbalini garanti altına alacak adımları atıyor. 82 milyon tam bir dayanışma içinde. Huzuruna huzur katarak kardeşliğini pekiştirerek yoluna yol katıyor?

'BU KADAR MÜLTECİYE TEK ELDE EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİR ÜLKE YOK'

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığının altını çizen Erdoğan, 'Mazlum ve mağdura kucak açan bir Türkiye var. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar mülteciye tek elde ev sahipliği yapan bir ülke yok. AB ne yaptı AB, şu ana kadar söz verdiği halde sadece 2016'da 3+3 milyar dolar destek vereceğim dediği halde ne yazık ki sadece 3 milyar Euro destek verdi. Bu para bizim bütçemize girmiyor. Şu ana kadar 30 milyar doları aştı bizim yaptığımız yatırımlar. Türkiye'nin farkı bu' dedi.

'İSLAMİ TERÖR İFADESİNİ KULLANANLARI LANETLİYORUM'

Aşırı sağcı hareketlerin hedefinde çoğunlukla İslam ve Türk toplumu olduğunu ifade eden Erdoğan, İslami terör ifadesini kullananlara gidin aynaya bakın diyoruz. İslam bir barış dinidir. Barış dini olan dinimize asla terörü yaklaştırmayız. Bu ifadeyi kullananları, kusura bakmasınlar ben de lanetliyorum. Asimilasyon çabaları şu ana kadar dünyanın hiçbir ülkesinde sonuç vermemiştir, vermeyecektir. Yükselen İslam düşmanlığı sadece bizim değil, tüm batı dünyasının sorunudur. Aşırı sağcı hareketlerin hedefinde çoğunlukla İslam ve Türk toplumu var. Neo-Nazi örgütler bugün insanlık için en az DEAŞ kadar, PKK kadar tehlikelidir. Sizlerden PKK'lı teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz. Bu örgütlerin sadece Türkiye'nin değil, İngiltere'nin de düşmanı olduğunu lütfen vurgulayınız? ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA