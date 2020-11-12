Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir...
12.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir kez daha söylemek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir kez daha söylemek istiyorum. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı