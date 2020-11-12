Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir...

12.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir kez daha söylemek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir kez daha söylemek istiyorum. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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