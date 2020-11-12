Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir kez daha söylemek istiyorum.