Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı.

02.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:38

'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle...
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