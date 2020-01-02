02.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız."

Kaynak: AA

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