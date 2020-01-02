02.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız."

Kaynak: AA