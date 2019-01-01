Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Şehir Hastaneleriyle Yeni Bir Döneme Giriyoruz"
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.
Kaynak: AA