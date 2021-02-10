Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz"

Türkiye'de beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi yoğun olabilir

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunan ve Rum tarafının son günlerdeki açıklamalarına baktığımızda, Kıbrıs Türkünü yok sayan tutumlarında en küçük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı