Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiçbir ülke ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiçbir ülke ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz"

15.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:49

Rize 7. Olağan İl Kongre salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Rize 7. Olağan İl Kongre salonu ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler, güvendikleri dağlara birer birer kar yağdığını bilmelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK'nın içindeki kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, samimi pişmanlık göstererek kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele etmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. ya Türkiye ile birlikte hareket edip teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz tavır alacaklar ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda, ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık hiçbir ülke ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık hiçbir ülke ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık hiçbir ülke ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık hiçbir ülke ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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