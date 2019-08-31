Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın.
31.08.2019 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bölgedeki sorun DEAŞ değil. Birtakım güçlerin çıkar paylaşımı savaşıdır. "
Kaynak: AA