Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın.

31.08.2019 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bölgedeki sorun DEAŞ değil. Birtakım güçlerin çıkar paylaşımı savaşıdır. "

Kaynak: AA
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