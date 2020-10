Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hem sahada, hem de masada asli yeri olan bir ülke durumundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık hem sahada, hem de masada asli yeri olan bir ülke durumundayız" dedi.

Konya Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılı aşkın bir aranın ardından tekrar Konya'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Konya her zaman bize en büyük desteği vermiş, her mücadelemizde en ön safta yer almış bir şehrimizdir. Bugün hasret gidermenin yanında inşası tamamlanan 5 ayrı yatırımı hizmete sunuyoruz. Biri Konya Şehir Hastanesi. Şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini Konya'da inşa ettik. İlk etapta 838 yataklı olarak planlandı, bunun az olduğunu görerek yatak sayısını 1.250'ye çıkarttık. İkinci proje Tarihi Buğday Pazarı ve Çevre Düzenlemesi işidir. Üçüncü projemiz büyüyen Konya'nın şehir içi trafiğini rahatlatmak için başladığımız çevre yoludur. 22 kilometrelik 1. etabı hizmete açıyoruz. Kayacık Lojistik Merkezinin açılışını yapıyoruz. Resmi açılışını yapacağımız son yatırım Sarayönü ilçemizde 2 ayrı proje halinde inşa edilen bin 682 konut ile cami, sosyal tesis, ticaret merkezi, alt yapı ve çevre düzenlemesi işleridir. Tüm gücümüz ve imkanlarımız ile Konya'nın yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesi ile ülkemizin önemli gündem konularını milletimizle ve dünya ile paylaşma imkanı bulduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın yaşadığı dönüşüm, korona virüs salgınının etkisiyle fevkalade hızlanmış ve görülür hale gelmiştir. Türkiye tıpkı bir asır önce, tıpkı yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Dikkat ederseniz bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Suriye'den Akdeniz'e ve Kafkaslara kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer hayata geçerdik. Sadece bununla kalmadık; 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışımız ile küresel sistemi adeta bloke edenlere bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdik. Önce ülkemizi dikkate almayarak, sözlerimize kulaklarını kapatarak, gayretlerimizi küçümseyerek eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar sonunda kazın ayağının öyle olmadığını gördüler. Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne söylediysek arkasında durduk. Ne taahhüt ettiysek arkasında durduk. Bu kararlı, aktif ve tavizsiz tutumumuz karşısında uluslararası toplumun tüm aktörleri, bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye'yi de hesaba katmak mecburiyetinde kalmıştır. Artık hem sahada, hem de masada asli yeri olan bir ülke durumundayız. Elbette bunun bir bedeli oldu. Kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman ekonomik tuzaklarla, kimi zaman uluslararası baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile hamdolsun bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi, başaramadılar, başaramayacaklar" şeklinde konuştu.

"Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için hareket alanıdır"

Bugün Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde tarihinin en başarılı günlerini yaşadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Hangi örgüt olursa olsun hiç bir teröriste nefes aldırmıyor, adım attırmıyoruz. Sınırlarımıza dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı, mücadeleyi sınırlarımız bölgesine taşıyarak verdik. Bugün Suriye'de 8 bin 200 kilometrekarelik alanı kontrol altında tutuyoruz. Bunu keyfi yapmadık, sadece oralardan yapılacak saldırıları ta merkezinde kontrol altına almak için yaptık. Hala Suriye toprakları üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bu oyunun başarı şansının kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için hareket alanıdır."

"Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, benzer bir oyununun Akdeniz'de de oynanmak istendiğini ifade ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz sahasının ardından Libya ile vardığımız anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'in önemli bir bölümünü meşru faaliyet alanımız haline dönüştürdük. Bu arada Karadeniz'de keşfettiğimiz büyük doğalgaz rezervi hem emeklerimizin karşılığını almamıza, hem de millet olarak moral bulmamıza vesile oldu. Doğu Akdeniz'deki tartışmalarda ülkemize kurusıkı tehditlerle, içi boş şantajlarla komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Doğu Akdeniz'deki sular durulmamışken bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ermenistan, aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken, yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ama bu defa hiç beklemediği bir netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan Devleti hem kendi topraklarını savunma, hem işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı. Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizde dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir" ifadelerini kullandı.

"Salgının etkisiyle 2. çeyrekte biraz duraksadık, şimdi 3. çeyrek ile güzel haberler alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Ülkemizin yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alması, içerde ve dışarıda verdiğimiz mücadelenin zafere ulaşmasına bağlıdır. Bunun için her fırsatta 2023 hedeflerimize ulaşmanın önemine işaret ediyor, bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Geçmişte bu tür kritik dönemlerin hepsinde Türkiye'nin vaktini ve enerjisini kendi iç mücadelesiyle yitirmesini sağlayanlar bu defa hüsrana uğradılar. Milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik sayesinde tüm bu oyunları boşa çıkardık, tüm tuzakları bozduk. Bir yandan 83 milyon vatandaşımızın her birinin geleceğini güvence altına alan bu büyük mücadeleyi verirken diğer yandan kalkınma hamlelerimizi de ihmal etmiyoruz. Özellikle ekonomide geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma yaşadık. Salgının etkisiyle 2. çeyrekte biraz duraksadık. Şimdi 3. çeyrek ile ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz. Dün Eylül ayı ihracatımızın 16 milyar dolar üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığının müjdesini milletimizle paylaştık. Bugün de otomotiv satışlarının 90 binin üzerine çıkarak yine tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz. Ayrıca OSB'lerde elektrik tüketimi de geçtiğimiz ay yılın rekorunu kırdı. Biliyorsunuz daha geçen hafta Gaziantep'teki OSB'de 300'ün üzerinde tesisin birden açılışını yaptık. Gerçi bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyüme, gelişme, kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu güzel tablonun olumlu yansımalarını ülkemizin her köşesinde görüyoruz."

"Son 18 yılda Konya'ya toplamda 60 milyar yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlere yaptıkları hizmetleri her fırsatta paylaştıklarını ifade ederek, "Son 18 yılda Konya'ya da toplamda 60 milyar, eksi rakamla 60 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Bu Konya'ya olan aşkımızdandır, sevdamızdandır. Bu rakamı güncellersek en az 3 katı ile ifade etmemiz gerekir. Eğitimde 8 bin 604 yeni derslik inşa ettik. Şehrimize biri devlet üniversite olmak üzere 3 yeni üniversite kazandırdık. Üniversite öğrencilerimiz için 20 bin 537 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplamda 7 bin yatak kapasiteli 3 yüksek öğrenim yurdumuzun inşası ise devam ediyor. Toplam 70 adet spor tesisi, gençlik merkezi gibi eserleri tamamlayıp eskileri yenileyip Konya'nın hizmetine sunduk. İnşallah 5. İslam Dayanışma Oyunları önümüzdeki yıl Konya'da yapılacak. Bu kasamda jimnastik salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi bütün bu tesislerin yanı sıra ülkemizin ilk velodromu, yani bisiklet pisti yarışmalarının yapılacağı alan Konya'da inşa edilecek. Meram Millet Bahçemizi şehrimize kazandırdık. Merkez Seydişehir, Sarayönü, Karapınar Millet Bahçelerinin inşası, Beyşehir, Ereğli, Yalıhüyük, Tuzlukçu, Kadınhanı, Çumra ve Ilgın millet bahçelerinin ise ihale süreçleri devam ediyor. Selçuk Üniversitesi'nin korona virüs salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan kızımızın adını kampüs içerisinde inşa edeceğimiz parkta yaşatılacak olmasını da takdirle karşılıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sağlıkta 33'ü hastaneden oluşan toplam 95 adet sağlık tesisini şehrimizin hizmetine verdik. İşte bugün de şehir hastanemizin resmi açılışını yaptık. Bunun yanında 10 sağlık tesisimizin yapımı, 31 sağlık tesisimizin ise proje ve ihalesi sürüyor. Şehrimizde son 18 yılda 23 bin 575 konut projesini hayata geçirdik. Ulaşımda 167 kilometrede devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu bin 185 kilometreye çıkardık. Çevre yolunun 22 kilometrelik birinci kesiminin resmi açılışını bugün gerçekleştirdik. Kalan kesimlerini de seneye bitiriyoruz. Konya'nın 4 bir yönüyle ulaşımını kolaylaştıracak pek çok bölünmüş yol inşaatını da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Konya'yı Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'e yüksek hızlı tren hatlarıyla bağladık. Kayacık Lojistik Merkezi'nin açılışını bugün yaptık. Buğday Pazarı yüksek hızlı tren garını da tamamlamak üzereyiz. Konya Karaman hızlı tren hattının alt yapı, üst yapı ve istasyon düzenlemelerini tamamlayarak elektrikli olarak işletmeye açtık. Sinyalizasyon çalışmalarının bitmesiyle bu hatlar seneye hızlı tren işletmeciliğine de geçiyoruz. Ayrıca, Konya-Karaman hattının devamında Karaman-Ulukışla, Yenice, Mersin-Adana, Osmaniye, Gaziantep arasındaki hızlı tren çalışmalarına devam ediyoruz. Konya için bir diğer hızlı tren projesi, Antalya, Konya Aksaray, Nevşehir, Kayseri hattıdır. Bu hat üzerinden ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye ve oradan da diğer hızlı tren ağlarına bağlıyoruz. Tüm bu projelerle Konya ülkemizin hızlı tren hatlarının en önemli bağlantı merkezlerinden biri haline gelecek. Aynı şekilde şehir içi ulaşımda da raylı sistemleri geliştiriyoruz. Mevcut tren yolu hatları üzerinde çalışacak Konya rayı şehrimize kazandırmak içinde kolları sıvadık. Kayacık ile gar arasındaki 17,4 kilometrelik kesimi 2 hattın yüksek hızlı tren, 2 hattan banliyön ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapılabilecek şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Projenin birinci etabının proje çalışmaları tamamlandı. Hava yolu ulaşımını da ihmal etmeyelim. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını şehrimize kazandırdık. Bu kapsamda inşa ettiğimiz Mavi Tünel Projesi ile Konya'nın topraklarını ve şehirlerini suya kavuşturduk. Konya'ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik. 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Durmak yok yola devam. Biz kurak bir Konya Ovası istemiyoruz, bereketli bir Konya Ovası istiyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 800 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize 610 milyon liralık gelir artışı sağladık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 361 bin dekar arazi daha sulamaya açılacak. 400 bin dekar arazinin de şebeke sistemi, dikkat edin, açık değil kapalı sisteme dönüştürülecek. Konyalı çiftçilerimize toplam 9,7 milyar liralık tarımsal destek verdik. Ama ana muhalefetin başındaki zat, 'Çiftçilerimize bir şey verilmiyor, çiftçilerimiz yalnız kaldı.' İnsafın kurusun. Bizim ne yaptığımızdan senin haberin yok. Şöyle gel bu yollarda bir dolaş, bak. Yüksek hızlı trende neler oluyor, Ankara-Konya arasında neler oluyor bir bak. Ama işlerine gelmez. Sağ olsun Konya'da toplamdaki 24,2 milyar liralık hayvansal ve bitkisel üretimle ülkemizin tarım başkenti olduğunu tescil ettik. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 2 ilave ile 10'a çıkardık. Şehrimize 3 endüstri bölgesi kazandırdık. Temelini geçen yıl bizzat attığımız Konya Teknoloji Endüstri Bölgesindeki Aselsan Silah Sistemleri Fabrikasının inşaatı inşallah yıl sonuna kadar tamamlanıyor. Konya sanayicisi ile işbirliği içinde hayata geçen bu fabrikada üretilen silah sistemleri dünyaya ihraç edilecek. Savunma sanayisini güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya'da Türkiye silah test merkezi kuruyoruz. İnşallah Türkiye'yi 2023'e kadar yeni ve çok daha büyük hizmetlere kavuşturarak hedeflerimizi hayata geçirmiş olarak yeni döneme gireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Konya Şehir Hastanesi ve diğer yatırımların açılışı bakanlar ve protokol mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı