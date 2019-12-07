Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar.

07.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi 'yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar."

Kaynak: AA
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