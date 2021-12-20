Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak."