Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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