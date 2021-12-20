Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak." - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a...
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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