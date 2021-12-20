Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a...

Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric oldu! Yüz binler zaferi kutlamak için sokaklara akın etti