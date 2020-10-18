Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke başkalarının ittiği yönde değil kendi hedeflerinin peşinde yürüyor"
18.10.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:41
Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (5)
Erdoğan: "Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım"
Kaynak: Anadolu Ajansı